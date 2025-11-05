Imenik tvrtki
Ansys
Ansys Strojarski Inženjer Plaće u San Francisco Bay Area

Strojarski Inženjer naknada in San Francisco Bay Area u Ansys kreće se od $176K year za P3 do $284K year za P5. Medijan year paketa naknade in San Francisco Bay Area ukupno iznosi $186K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ansys. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$176K
$149K
$12.9K
$14.2K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Ansys, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Strojarski Inženjer u Ansys in San Francisco Bay Area ima godišnju ukupnu naknadu od $290,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ansys za ulogu Strojarski Inženjer in San Francisco Bay Area je $190,700.

