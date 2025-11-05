Ansys Strojarski Inženjer Plaće u Pittsburgh Area

Strojarski Inženjer naknada in Pittsburgh Area u Ansys kreće se od $91K year do $163K. Medijan year paketa naknade in Pittsburgh Area ukupno iznosi $100K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ansys. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus P1 $ -- $ -- $ -- $ -- P2 $109K $101K $1.7K $6.4K P3 $ -- $ -- $ -- $ -- P4 $ -- $ -- $ -- $ -- Prikaži 4 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Tvrtka Lokacija | Datum Naziv razine Oznaka Godine iskustva Ukupno / U tvrtki Ukupna naknada ( USD ) Osnovna | Dionice (god) | Bonus

Raspored Stjecanja Glavni 33 % GOD 1 33 % GOD 2 33 % GOD 3 Tip Dionica RSU U Ansys, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja: 33 % stječe se u 1st - GOD ( 33.00 % godišnje )

Koji je raspored sticanja u Ansys ?

