Anonyome Labs
Anonyome Labs Menadžer Projekta Plaće

Prosječna Menadžer Projekta ukupna naknada in Chile u Anonyome Labs kreće se od CLP 13.6M do CLP 18.94M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Anonyome Labs. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$15.6K - $18.4K
Chile
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$14.6K$15.6K$18.4K$20.3K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Projekta u Anonyome Labs in Chile ima godišnju ukupnu naknadu od CLP 18,942,083. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Anonyome Labs za ulogu Menadžer Projekta in Chile je CLP 13,599,445.

