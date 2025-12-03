Imenik tvrtki
Anon
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Rizični Kapitalista

  • Sve Rizični Kapitalista plaće

Anon Rizični Kapitalista Plaće

Prosječna Rizični Kapitalista ukupna naknada in United States u Anon kreće se od $126K do $178K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Anon. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$143K - $169K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$126K$143K$169K$178K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Rizični Kapitalista prijavas u Anon za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Anon?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Rizični Kapitalista ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Rizični Kapitalista u Anon in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $178,250. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Anon za ulogu Rizični Kapitalista in United States je $125,550.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Anon

Povezane tvrtke

  • Tesla
  • Facebook
  • Netflix
  • Amazon
  • Spotify
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/anon/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.