  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Bengaluru

Anheuser-Busch InBev Softverski Inženjer Plaće u Greater Bengaluru

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Bengaluru u Anheuser-Busch InBev ukupno iznosi ₹3.11M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Anheuser-Busch InBev. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
Anheuser-Busch InBev
senior data engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹3.11M
Razina
6
Osnovna plaća
₹3.11M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Anheuser-Busch InBev?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Anheuser-Busch InBev in Greater Bengaluru ima godišnju ukupnu naknadu od ₹4,227,909. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Anheuser-Busch InBev za ulogu Softverski Inženjer in Greater Bengaluru je ₹2,619,712.

