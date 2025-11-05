Softverski Inženjer naknada in Indianapolis, IN Area u Angi ukupno iznosi $188K year za L2. Medijan year paketa naknade in Indianapolis, IN Area ukupno iznosi $173K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Angi. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$188K
$158K
$16.7K
$13K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Angi, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)