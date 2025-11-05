Imenik tvrtki
Angi Softverski Inženjer Plaće u Greater Chicago Area

Softverski Inženjer naknada in Greater Chicago Area u Angi kreće se od $167K year za L2 do $186K year za L3. Medijan year paketa naknade in Greater Chicago Area ukupno iznosi $185K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Angi. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
Software Engineer 1(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer 2
$167K
$142K
$11.6K
$13.3K
L3
Senior Software Engineer 1
$186K
$160K
$5K
$21K
L4
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 2 više nivoa
Poredi nivoe
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Dodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Angi, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Angi in Greater Chicago Area ima godišnju ukupnu naknadu od $220,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Angi za ulogu Softverski Inženjer in Greater Chicago Area je $165,000.

Ostali resursi