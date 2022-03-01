Angi Plaće

Plaće u Angi kreću se od $49,750 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $280,812 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Angi . Zadnje ažuriranje: 8/29/2025