Angi Plaće

Plaće u Angi kreću se od $49,750 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $280,812 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Angi. Zadnje ažuriranje: 8/29/2025

$160K

Softverski Inženjer
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $195K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
L3 $274K
L4 $281K

Znanstvenik Podataka
Median $207K
Dizajner Proizvoda
Median $138K
Regrutač
Median $130K
Administrativni Asistent
$112K
Poslovni Analitičar
$167K
Financijski Analitičar
$169K
Ljudski Resursi
$130K
Marketing
$78.6K
Prodaja
$49.8K
UX Istraživač
$184K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Angi, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

Ostali resursi