Softverski Inženjer naknada in Greater Bengaluru u Angel One kreće se od ₹3.05M year do ₹6.87M. Medijan year paketa naknade in Greater Bengaluru ukupno iznosi ₹3.8M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Angel One. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
SDE 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
