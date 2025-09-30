Imenik tvrtki
Angel One
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

  • Greater Bengaluru

Angel One Znanstvenik Podataka Plaće u Greater Bengaluru

Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in Greater Bengaluru u Angel One ukupno iznosi ₹6.8M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Angel One. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹6.8M
Razina
T3
Osnovna plaća
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹728K
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
9 Godine
Koji su karijerni nivoi u Angel One?

₹13.95M

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Angel One in Greater Bengaluru ima godišnju ukupnu naknadu od ₹10,858,660. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Angel One za ulogu Znanstvenik Podataka in Greater Bengaluru je ₹7,216,618.

