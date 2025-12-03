Imenik tvrtki
Anders Analitičar Podataka Plaće

Prosječna Analitičar Podataka ukupna naknada in United States u Anders kreće se od $79.1K do $111K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Anders. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$85.6K - $99.5K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$79.1K$85.6K$99.5K$111K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Anders?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u Anders in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $110,670. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Anders za ulogu Analitičar Podataka in United States je $79,050.

