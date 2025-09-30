Imenik tvrtki
Anaplan
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater London Area

Anaplan Softverski Inženjer Plaće u Greater London Area

Softverski Inženjer naknada in Greater London Area u Anaplan kreće se od £69.2K year za P2 do £121K year za P4. Medijan year paketa naknade in Greater London Area ukupno iznosi £91K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Anaplan. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
(Početni nivo)
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
Prikaži 1 više nivoa
£121K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Anaplan, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Ostali resursi