Anaplan
Anaplan Plaće

Plaće u Anaplan kreću se od $73,630 ukupne godišnje naknade za Regrutač na donjoj strani do $346,725 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Anaplan. Zadnje ažuriranje: 8/31/2025

$160K

Softverski Inženjer
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Full-Stack Softverski Inženjer

Arhitekt Rješenja
Median $168K
Menadžer Proizvoda
Median $132K

Ljudski Resursi
Median $344K
Prodaja
Median $250K
Poslovni Analitičar
$262K
Korisnička Podrška
$98.5K
Uspjeh Korisnika
$281K
Znanstvenik Podataka
$116K
IT Tehnolog
$138K
Marketing Operacije
$89.2K
Dizajner Proizvoda
$270K
Menadžer Projekta
$154K
Regrutač
$73.6K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$347K
Menadžer Tehničkih Programa
$239K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Anaplan, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Anaplan je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $346,725. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Anaplan je $156,545.

Ostali resursi