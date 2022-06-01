Direktorij Tvrtki
AmTrust Financial
AmTrust Financial Plaće

Raspon plaća AmTrust Financial je od $85,425 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $141,365 za Znanstvenik podataka na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke AmTrust Financial. Zadnje ažurirano: 8/21/2025

$160K

Poslovni analitičar
$88.2K
Analitičar podataka
$119K
Znanstvenik podataka
$141K

Softverski inženjer
$85.4K
Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki AmTrust Financial je Znanstvenik podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $141,365. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki AmTrust Financial je $103,800.

