  Plaće
  Softverski Inženjer

  Sve Softverski Inženjer plaće

Ampere Computing Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in United States u Ampere Computing kreće se od $170K year za L6 do $275K year za L8. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $198K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ampere Computing. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L6
(Početni nivo)
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
Principal Engineer
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
Senior Principal Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Koji su karijerni nivoi u Ampere Computing?

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Ampere Computing in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $365,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ampere Computing za ulogu Softverski Inženjer in United States je $204,000.

