Softverski Inženjer naknada in United States u Ampere Computing kreće se od $170K year za L6 do $275K year za L8. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $198K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ampere Computing. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***