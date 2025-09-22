Hardverski Inženjer naknada in United States u Ampere Computing kreće se od $189K year za L6 do $364K year za L9. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $196K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ampere Computing. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***