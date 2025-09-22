Imenik tvrtki
Ampere Computing
Ampere Computing Hardverski Inženjer Plaće

Hardverski Inženjer naknada in United States u Ampere Computing kreće se od $189K year za L6 do $364K year za L9. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $196K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ampere Computing. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
Principal Engineer
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
Senior Principal Engineer
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Prikaži 4 više nivoa
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Koji su karijerni nivoi u Ampere Computing?

ČPP

The highest paying salary package reported for a Hardverski Inženjer at Ampere Computing in United States sits at a yearly total compensation of $363,667. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ampere Computing for the Hardverski Inženjer role in United States is $204,700.

