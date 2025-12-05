Imenik tvrtki
Amica Insurance
Amica Insurance Analitičar Podataka Plaće

Prosječna Analitičar Podataka ukupna naknada in United States u Amica Insurance kreće se od $98.4K do $140K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Amica Insurance. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$113K - $132K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$98.4K$113K$132K$140K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Amica Insurance?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u Amica Insurance in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $140,400. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Amica Insurance za ulogu Analitičar Podataka in United States je $98,400.

Ostali resursi

