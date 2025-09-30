Imenik tvrtki
Amgen
Amgen Softverski Inženjer Plaće u Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Softverski Inženjer naknada in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area u Amgen kreće se od $108K year za L3 do $152K year za L5. Medijan year paketa naknade in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area ukupno iznosi $129K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Amgen. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
(Početni nivo)
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

0%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

34%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Amgen, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 0% stječe se u 1st-GOD (0.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)

  • 34% stječe se u 4th-GOD (34.00% godišnje)



Uključeni nazivi

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Amgen in Tampa-St. Pete (Sarasota) AreaのSoftverski Inženjerで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$153,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
AmgenのSoftverski Inženjer職種 in Tampa-St. Pete (Sarasota) Areaで報告されている年間総報酬の中央値は$125,000です。

