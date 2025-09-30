Softverski Inženjer naknada in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area u Amgen kreće se od $108K year za L3 do $152K year za L5. Medijan year paketa naknade in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area ukupno iznosi $129K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Amgen. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
34%
GOD 4
U Amgen, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
0% stječe se u 1st-GOD (0.00% godišnje)
33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)
33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)
34% stječe se u 4th-GOD (34.00% godišnje)
Uključeni naziviPošaljite novi naziv