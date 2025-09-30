Softverski Inženjer naknada in San Francisco Bay Area u Amgen kreće se od $206K year za L5 do $254K year za L6. Medijan year paketa naknade in San Francisco Bay Area ukupno iznosi $212K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Amgen. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
34%
GOD 4
U Amgen, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
0% stječe se u 1st-GOD (0.00% godišnje)
33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)
33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)
34% stječe se u 4th-GOD (34.00% godišnje)
Uključeni naziviPošaljite novi naziv