Softverski Inženjer naknada in Greater Los Angeles Area u Amgen kreće se od $115K year za L3 do $275K year za L6. Medijan year paketa naknade in Greater Los Angeles Area ukupno iznosi $210K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Amgen. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
0%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
34%
GOD 4
U Amgen, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
0% stječe se u 1st-GOD (0.00% godišnje)
33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)
33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)
34% stječe se u 4th-GOD (34.00% godišnje)
