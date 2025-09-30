Imenik tvrtki
Amgen
Amgen Softverski Inženjer Plaće u Greater Los Angeles Area

Softverski Inženjer naknada in Greater Los Angeles Area u Amgen kreće se od $115K year za L3 do $275K year za L6. Medijan year paketa naknade in Greater Los Angeles Area ukupno iznosi $210K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Amgen. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
(Početni nivo)
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

0%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

34%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Amgen, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 0% stječe se u 1st-GOD (0.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)

  • 34% stječe se u 4th-GOD (34.00% godišnje)



Uključeni nazivi

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at Amgen in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $284,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Softverski Inženjer role in Greater Los Angeles Area is $192,500.

