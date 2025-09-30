Imenik tvrtki
Amgen
Amgen Menadžer Programa Plaće u San Francisco Bay Area

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Amgen. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Raspored Stjecanja

0%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

34%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Amgen, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 0% stječe se u 1st-GOD (0.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)

  • 34% stječe se u 4th-GOD (34.00% godišnje)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Programa u Amgen in San Francisco Bay Area ima godišnju ukupnu naknadu od $150,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Amgen za ulogu Menadžer Programa in San Francisco Bay Area je $120,000.

