Znanstvenik Podataka naknada in Greater Los Angeles Area u Amgen kreće se od $96.7K year za L3 do $218K year za L6. Medijan year paketa naknade in Greater Los Angeles Area ukupno iznosi $139K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Amgen. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
0%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
34%
GOD 4
U Amgen, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
0% stječe se u 1st-GOD (0.00% godišnje)
33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)
33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)
34% stječe se u 4th-GOD (34.00% godišnje)