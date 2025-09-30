Imenik tvrtki
Amgen
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

  • Greater Los Angeles Area

Amgen Znanstvenik Podataka Plaće u Greater Los Angeles Area

Znanstvenik Podataka naknada in Greater Los Angeles Area u Amgen kreće se od $96.7K year za L3 do $218K year za L6. Medijan year paketa naknade in Greater Los Angeles Area ukupno iznosi $139K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Amgen. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Dodaj komp.Poredi nivoe

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Raspored Stjecanja

0%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

34%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Amgen, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 0% stječe se u 1st-GOD (0.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)

  • 34% stječe se u 4th-GOD (34.00% godišnje)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Znanstvenik Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

ለZnanstvenik Podataka በAmgen in Greater Los Angeles Area የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$218,000 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በAmgen ለZnanstvenik Podataka ሚና in Greater Los Angeles Area የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $143,000 ነው።

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Amgen

Povezane tvrtke

  • HPE
  • Synopsys
  • Illumina
  • Guidewire Software
  • Dexcom
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi