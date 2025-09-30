Amgen Znanstvenik Podataka Plaće u Greater Los Angeles Area

Znanstvenik Podataka naknada in Greater Los Angeles Area u Amgen kreće se od $96.7K year za L3 do $218K year za L6. Medijan year paketa naknade in Greater Los Angeles Area ukupno iznosi $139K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Amgen. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus L3 $96.7K $91.5K $0 $5.2K L4 $126K $116K $2.7K $7.8K L5 $164K $137K $8.1K $19K L6 $218K $182K $7.5K $28.5K

Najnoviji podnesci plata

Raspored Stjecanja Glavni 0 % GOD 1 33 % GOD 2 33 % GOD 3 34 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Amgen, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 0 % stječe se u 1st - GOD ( 0.00 % godišnje )

33 % stječe se u 2nd - GOD ( 33.00 % godišnje )

33 % stječe se u 3rd - GOD ( 33.00 % godišnje )

34 % stječe se u 4th - GOD ( 34.00 % godišnje )

Koji je raspored sticanja u Amgen ?

