AmeriHealth Caritas
AmeriHealth Caritas Plaće

Plaće u AmeriHealth Caritas kreću se od $87,312 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $155,220 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika AmeriHealth Caritas. Zadnje ažuriranje: 9/11/2025

$160K

Aktuar
$152K
Analitičar Podataka
$87.3K
Softverski Inženjer
$133K

Arhitekt Rješenja
$155K
ČPP

The highest paying role reported at AmeriHealth Caritas is Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $155,220. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AmeriHealth Caritas is $142,250.

