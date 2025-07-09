Imenik tvrtki
Americold
Americold Plaće

Plaće u Americold kreću se od $70,350 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $233,825 za Poslovni Razvoj na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Americold. Zadnje ažuriranje: 9/11/2025

$160K

Poslovni Razvoj
$234K
Hardverski Inženjer
$98K
Ljudski Resursi
$70.4K

Softverski Inženjer
$128K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Americold je Poslovni Razvoj at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $233,825. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Americold je $112,750.

