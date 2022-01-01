Imenik tvrtki
American Tower
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

American Tower Plaće

Plaće u American Tower kreću se od $34,053 ukupne godišnje naknade za Menadžer Projekta na donjoj strani do $222,408 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika American Tower. Zadnje ažuriranje: 9/11/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Hardverski Inženjer
$106K
Menadžer Projekta
$34.1K
Softverski Inženjer
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$222K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U American Tower, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u American Tower je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $222,408. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u American Tower je $152,263.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za American Tower

Povezane tvrtke

  • Spotify
  • Apple
  • Uber
  • Square
  • Microsoft
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi