American Family Insurance
American Family Insurance Plaće

Plaće u American Family Insurance kreću se od $22,718 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $190,950 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika American Family Insurance. Zadnje ažuriranje: 9/2/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $127K

Backend Softverski Inženjer

Poslovni Analitičar
Median $102K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Znanstvenik Podataka
Median $152K
Aktuar
$161K
Ljudski Resursi
$22.7K
IT Tehnolog
$124K
Marketing
$121K
Prodaja
$52.5K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$153K
Menadžer Tehničkih Programa
$191K
ČPP

The highest paying role reported at American Family Insurance is Menadžer Tehničkih Programa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $190,950. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at American Family Insurance is $127,000.

