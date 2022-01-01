Direktorij Tvrtki
American Chemical Society
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

American Chemical Society Plaće

Raspon plaća American Chemical Society je od $79,600 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Analitičar podataka na donjem kraju do $192,056 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke American Chemical Society. Zadnje ažurirano: 8/12/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Median $80K
Analitičar podataka
$79.6K
Dizajner proizvoda
$139K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Voditelj softverskog inženjerstva
$192K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki American Chemical Society je Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $192,056. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki American Chemical Society je $109,650.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku American Chemical Society

Povezane tvrtke

  • Kaiser Permanente
  • Delta Dental Plans Association
  • Wikimedia Foundation
  • AARP
  • CORE
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi