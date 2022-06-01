Direktorij Tvrtki
American Bureau of Shipping
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

American Bureau of Shipping Plaće

Raspon plaća American Bureau of Shipping je od $55,984 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $146,265 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke American Bureau of Shipping. Zadnje ažurirano: 8/11/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Strojarski inženjer
$126K
Voditelj proizvoda
$139K
Softverski inženjer
$56K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Voditelj softverskog inženjerstva
$146K
Tehnički voditelj programa
$82.4K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at American Bureau of Shipping is Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $146,265. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at American Bureau of Shipping is $125,625.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku American Bureau of Shipping

Povezane tvrtke

  • Databricks
  • LinkedIn
  • Spotify
  • PayPal
  • Microsoft
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi