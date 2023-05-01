Imenik tvrtki
American Axle & Manufacturing
American Axle & Manufacturing Plaće

Plaće u American Axle & Manufacturing kreću se od $15,075 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $183,600 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika American Axle & Manufacturing. Zadnje ažuriranje: 8/31/2025

$160K

Strojarki Inženjer
Median $91.7K
Znanstvenik Podataka
$15.1K
Dizajner Proizvoda
$110K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
$184K
Najbolje plaćena pozicija prijavljena u American Axle & Manufacturing je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $183,600. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u American Axle & Manufacturing je $100,640.

Ostali resursi