Informatičar (IT) naknada u American Airlines ukupno iznosi $123K year za L4. Medijan year paketa naknade ukupno iznosi $116K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u American Airlines. Zadnje ažuriranje: 10/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$123K
$123K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
