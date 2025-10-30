Imenik tvrtki
American Airlines
  • Plaće
  • Analitičar Podataka

  • Sve Analitičar Podataka plaće

American Airlines Analitičar Podataka Plaće

Analitičar Podataka naknada in United States u American Airlines kreće se od $86.5K year za L3 do $103K year za L4. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $93K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u American Airlines. Zadnje ažuriranje: 10/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$86.5K
$86.5K
$0
$0
L4
$103K
$103K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u American Airlines?

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u American Airlines in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $112,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u American Airlines za ulogu Analitičar Podataka in United States je $93,000.

