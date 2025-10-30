Poslovni Analitičar naknada in United States u American Airlines kreće se od $83.8K year za L2 do $108K year za L4. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $109K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u American Airlines. Zadnje ažuriranje: 10/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L2
$83.8K
$82.5K
$0
$1.3K
L3
$101K
$100K
$0
$300
L4
$108K
$107K
$0
$1.4K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
