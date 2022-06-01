Imenik tvrtki
Amentum
Amentum Plaće

Plaće u Amentum kreću se od $78,605 ukupne godišnje naknade za Menadžer Objekata na donjoj strani do $174,125 za Korisnička Podrška na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Amentum. Zadnje ažuriranje: 9/2/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $80K

Produkcijski Softverski Inženjer

Analitičar Podataka
Median $128K
Strojarki Inženjer
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Korisnička Podrška
$174K
Menadžer Objekata
$78.6K
Financijski Analitičar
$114K
Hardverski Inženjer
$133K
IT Tehnolog
$105K
Menadžer Programa
$129K
Menadžer Projekta
$113K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$171K
ČPP

The highest paying role reported at Amentum is Korisnička Podrška at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $174,125. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amentum is $114,425.

Ostali resursi