Ambit Plaće

Raspon plaća Ambit je od $17,203 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $83,381 za Investicijski banker na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Ambit. Zadnje ažurirano: 8/9/2025

$160K

Investicijski banker
$83.4K
Voditelj proizvoda
$39.8K
Softverski inženjer
$17.2K

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Ambit je Investicijski banker at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $83,381. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Ambit je $39,837.

