Prosječna Arhitekt Rješenja ukupna naknada in United States u Alteryx kreće se od $320K do $455K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Alteryx. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025
Prosječna Ukupna Naknada
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.4%
GOD 3
U Alteryx, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.4% stječe se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)