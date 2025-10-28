Imenik tvrtki
Alteryx
Alteryx Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in United States u Alteryx ukupno iznosi $237K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Alteryx. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Medijan paketa
company icon
Alteryx
Software Engineering Manager
Denver, CO
Ukupno godišnje
$237K
Razina
L3
Osnovna plaća
$189K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$48K
Godine u tvrtki
5-10 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.4%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Alteryx, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.4% stječe se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Alteryx in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $418,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Alteryx za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in United States je $278,300.

Ostali resursi