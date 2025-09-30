Softverski Inženjer naknada in United States u Alteryx kreće se od $177K year za Software Engineer do $256K year za Lead Software Engineer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $199K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Alteryx. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.4%
GOD 3
U Alteryx, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.4% stječe se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)