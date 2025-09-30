Softverski Inženjer naknada in Prague Metropolitan Area u Alteryx ukupno iznosi CZK 1.86M year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Prague Metropolitan Area ukupno iznosi CZK 2.02M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Alteryx. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.4%
GOD 3
U Alteryx, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.4% stječe se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)