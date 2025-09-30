Softverski Inženjer naknada in Greater Bengaluru u Alteryx kreće se od ₹2.28M year za Associate Software Engineer do ₹7.04M year za Lead Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Greater Bengaluru ukupno iznosi ₹4.23M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Alteryx. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.28M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.66M
₹511K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.4%
GOD 3
U Alteryx, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.4% stječe se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)