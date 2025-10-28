Softverski Inženjer naknada in India u Alteryx kreće se od ₹2.27M year za Associate Software Engineer do ₹7.01M year za Lead Software Engineer. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹4.21M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Alteryx. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.4%
GOD 3
U Alteryx, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.4% stječe se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)