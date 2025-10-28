Imenik tvrtki
Alteryx Menadžer Proizvoda Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Alteryx. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

CZK 1.53M - CZK 1.82M
Czech Republic
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
CZK 1.41MCZK 1.53MCZK 1.82MCZK 1.93M
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.4%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Alteryx, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.4% stječe se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Alteryx in Czech Republic ima godišnju ukupnu naknadu od CZK 1,932,908. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Alteryx za ulogu Menadžer Proizvoda in Czech Republic je CZK 1,411,863.

