Imenik tvrtki
Alteryx
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Marketing

  • Sve Marketing plaće

Alteryx Marketing Plaće

Prosječna Marketing ukupna naknada in United States u Alteryx kreće se od $320K do $454K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Alteryx. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$363K - $431K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$320K$363K$431K$454K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 2 više Marketing prijavas u Alteryx za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.4%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Alteryx, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.4% stječe se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Marketing ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Marketing u Alteryx in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $454,250. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Alteryx za ulogu Marketing in United States je $319,950.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Alteryx

Povezane tvrtke

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi