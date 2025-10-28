Alteryx Savjetnik za Upravljanje Plaće

Prosječna Savjetnik za Upravljanje ukupna naknada in United States u Alteryx kreće se od $120K do $174K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Alteryx. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada $137K - $156K United States Uobičajeni Raspon Mogući Raspon $120K $137K $156K $174K Uobičajeni Raspon Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Savjetnik za Upravljanje prijavas u Alteryx za otključavanje! Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu! 💰 Prikaži sve Plaće 💪 Doprinesi Vaša plaća

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Raspored Stjecanja Glavni 33.3 % GOD 1 33.3 % GOD 2 33.4 % GOD 3 Tip Dionica RSU U Alteryx, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja: 33.3 % stječe se u 1st - GOD ( 33.30 % godišnje )

33.3 % stječe se u 2nd - GOD ( 33.30 % godišnje )

33.4 % stječe se u 3rd - GOD ( 33.40 % godišnje )

Koji je raspored sticanja u Alteryx ?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu Pretplatite se na verificirane Savjetnik za Upravljanje ponude . Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više → Unesite Vašu E-mail Adresu Unesite Vašu E-mail Adresu Pretplatite se Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.