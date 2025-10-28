Imenik tvrtki
Alteryx
Alteryx Uspjeh Korisnika Plaće

Prosječna Uspjeh Korisnika ukupna naknada in India u Alteryx kreće se od ₹2.1M do ₹2.99M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Alteryx. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

₹2.4M - ₹2.81M
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.4%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Alteryx, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.4% stječe se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Uspjeh Korisnika u Alteryx in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹2,991,697. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Alteryx za ulogu Uspjeh Korisnika in India je ₹2,096,745.

