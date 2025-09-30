Softverski Inženjer naknada in Italy u ALTEN kreće se od €27.5K year za Software Engineer I do €36.6K year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Italy ukupno iznosi €30.3K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ALTEN. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer I
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
