  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Canada

ALTEN Softverski Inženjer Plaće u Canada

Softverski Inženjer naknada in Canada u ALTEN kreće se od CA$85.6K year za Software Engineer I do CA$91.5K year za Software Engineer II. Medijan year paketa naknade in Canada ukupno iznosi CA$88.4K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ALTEN. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer I
(Početni nivo)
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u ALTEN?

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u ALTEN in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$103,085. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ALTEN za ulogu Softverski Inženjer in Canada je CA$88,382.

Ostali resursi