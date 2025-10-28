Imenik tvrtki
ALTEN
  Plaće
  Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

ALTEN Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in Italy u ALTEN kreće se od €26.8K year za Software Engineer I do €35.7K year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Italy ukupno iznosi €29.6K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ALTEN. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer I
(Početni nivo)
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u ALTEN in Italy ima godišnju ukupnu naknadu od €35,701. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ALTEN za ulogu Softverski Inženjer in Italy je €29,580.

Ostali resursi