ALTEN
  Plaće
  Strojarki Inženjer

  Sve Strojarki Inženjer plaće

  Philadelphia Area

ALTEN Strojarki Inženjer Plaće u Philadelphia Area

Strojarki Inženjer naknada in Philadelphia Area u ALTEN ukupno iznosi $73.5K year za Mechanical Engineer II. Medijan year paketa naknade in Philadelphia Area ukupno iznosi $72K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ALTEN. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Mechanical Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Mechanical Engineer II
$73.5K
$73.5K
$0
$0
Senior Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Koji su karijerni nivoi u ALTEN?

ČPP

The highest paying salary package reported for a Strojarki Inženjer at ALTEN in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $75,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALTEN for the Strojarki Inženjer role in Philadelphia Area is $72,000.

