Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in Canada u ALTEN ukupno iznosi CA$113K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ALTEN. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Medijan paketa
company icon
ALTEN
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Ukupno godišnje
CA$113K
Razina
L3
Osnovna plaća
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
5 Godine
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u ALTEN in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$114,184. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ALTEN za ulogu Znanstvenik Podataka in Canada je CA$113,204.

