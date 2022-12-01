Imenik tvrtki
Alphawave IP
Alphawave IP Plaće

Plaće u Alphawave IP kreću se od $50,130 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $112,235 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Alphawave IP. Zadnje ažuriranje: 11/13/2025

Hardverski Inženjer
Median $102K

ASIC inženjer

Elektrotehničar
$108K
Menadžer Programa
$90.5K

Softverski Inženjer
$50.1K
Menadžer Tehničkih Programa
$112K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Alphawave IP je Menadžer Tehničkih Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $112,235. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Alphawave IP je $102,234.

